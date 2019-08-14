Медкабинеты на пензенских заводах лицензируют до конца года

По поручению губернатора Ивана Белозерцева до конца года в регионе лицензируют медкабинеты на пензенских заводах.

Инициативу создания на крупных предприятиях здравпунктов глава региона озвучил в начале 2019-го, отмечает пресс-центр облправительства.

За это время региональный минздрав подготовил необходимую документацию, руководство предприятий решило вопросы поиска помещений, приобретения оборудования и заключения договоров с медорганизациями.

«Нужно, чтобы люди понимали, насколько важно внимание к собственному здоровью, чтобы при возникновении недомогания могли сразу же обратиться к медицинскому работнику, чтобы профилактические врачебные осмотры вошли в систему», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В настоящее время практически на всех крупных предприятиях региона действуют медкабинеты. Ряд заводов («ПЗТП», «МашСталь», ООО «Невский кондитер» в Мокшане, «ПКТБА») оформляет соответствующие лицензии, завершить эту работу планируется до конца 2019 года.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин предложил внести пункт о дополнительных обязательствах работодателей по созданию и содержанию медпунктов на предприятиях в трехстороннее соглашение о социальном партнерстве. Его подписывают представители областного правительства, федерации профсоюзов и руководства предприятий.