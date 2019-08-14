«Люди плакали». В Городище из-за ремонта двор усеяли спиленными деревьями

Жители города Городища Пензенской области пришли в ужас от того, что рабочие срубили деревья и кустарники в их дворе.

В группу социальной сети «ВКонтакте» от лица горожан написала одна из жительниц дома № 41 по улице Московской в Городище. Она рассказала о шоке, которые испытали горожане.

По ее словам, во дворе трактором раскопали огромную яму, чтобы найти утечку в системе отопления. После этого рабочим помешали насаждения, от которых они, не задумываясь, избавились.

«Им помешало дерево, замечательная красная черемуха, и кто-то взял и просто ее спилил. В результате падения дерева перехлестнулись провода. Нельзя же было просто аккуратно обрезать верхушку, зачем? Они спилили и черную черемуху, которая росла рядом. Зачем-то повалили пушистый кустарник акации, который находился на большом расстоянии от их «раскопок» и никак не доставал до провода», — рассказывает местная жительница, прилагая к посту фото с подтверждение своих слов.

По словам женщины, жители дома всегда следили за благоустройством своего двора, поэтому такое отношение к их труду вызвало у них настоящий шок.

«Люди плакали, в прямом смысле этого слова. Там была замечательная лужайка, где играли дети, стояла лавочка, где отдыхали пенсионеры, было отведено место для сушки белья, деревья и кустарники были облагорожены. Приехали «специалисты» и все разрушили. Оставили слезы и разочарование. Даже не потрудились убрать за собой», — пишет жительница Городища.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в администрацию района, чтобы разобраться в ситуации.