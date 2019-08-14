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«Сладкие до невозможности». Пензенские волонтеры ищут дом для щенят

14 августа в 10:17 190 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» просят пензенцев забрать щенков, которых подбросил неизвестный мужчина.

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Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» просят пензенцев забрать щенков, которых подбросил неизвестный мужчина.

В группе фонда появилось видео с тремя щенками, которым нужен дом.

«Сладкие до невозможности! Хочется съесть, спрятать за пазуху и обниматься сутками напролет», — пишут волонтеры.

По их словам, животных привез мужчина, который нашел их на улице. Несмотря на сложности, связанные с отсутствием места и возможностей их принять, волонтеры сжалились над малышами.

По словам работников фонда, уже через месяц щенки перестанут помещаться в единственной свободной клетке, поэтому им нужны хозяева. Подробная информация о том, как обрести друга, — здесь.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/animalspnz_fund58

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