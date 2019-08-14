В России изменили концепцию развития 5G

В качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России рассматривается полоса радиочастот 3,4−3,8 ГГц. Об этом говорится в доработанном Минкомсвязью проекте концепции развития этой технологии, с которым ознакомились «Известия».

На прошлой неделе была представлена другая версия концепции. В ней ключевым назывался «экзотический» диапазон 4,4−4,99 ГГц, которого недостаточно для покрытия сетями пятого поколения крупных городов.

Участники рынка предупреждали, что без 3,4−3,8 ГГц развитие новых технологий в России замедлится, а пользователи могут остаться без 5G-смартфонов.

В итоге позиция Минкомсвязи изменилась — но нынешняя версия концепции, скорее всего, не последняя, поскольку частоты 3,4−3,8 ГГц в РФ пока заняты спутниковой связью и недоступны для операторов.

Как пояснили «Известиям» в Минобороны, решение о распределении частот принимает Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Источник в министерстве отметил, что ведомство уже разъяснило комиссии свою позицию, которая и была принята.

Отмечается, что в России частоты для иностранного оборудования 5G, которые планируют закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи, в том числе — космическими. Поэтому ведомство предложило компаниям заниматься развитием сетей в более высоких диапазонах.