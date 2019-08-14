Медкабинеты на пензенских заводах лицензируют до конца года
Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
Отзыв на повесть Стивена Кинга и Ричарда Чизмара «Гвенди и ее шкатулка» (16+)
Наши новости
Медкабинеты на пензенских заводах лицензируют до конца года
Ремонт дорог и освещение улиц. Белозерцев выслушал просьбы колышлейцев
Белозерцев оценил капремонт в Колышлейской районной больнице
Жители Пензенской области могут воспользоваться услугами МФЦ онлайн
«Дамате» вложила 27 миллионов в проект «Новые берега»
Белозерцев посетил предприятие по сушке зерна в Колышлейском районе
В Богословке хотят облагородить пруд рядом с арт-поместьем «Новые берега»
Белозерцев поручил расширить спектр услуг в районных спортобъектах
Белозерцев: Строитель — одна из самых уважаемых профессий в обществе
Белозерцев наградил лучших пензенских строителей

Саратовская делегация вновь посетит Пензу по поручению Володина

14 августа в 10:37 170 просмотров

Делегация Саратовской области 14 августа вновь приедет в Пензу с официальным визитом по поручению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона, представители Саратовской областной Думы и города Саратова посетят областной центр 14 августа. Возглавит миссию председатель регионального парламента Александр Романов.

Официальные лица посетят несколько жилищных комплексов и строящийся объект Спасского кафедрального собора. Гостей будет сопровождать председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Во время поездки гости и представители региона обсудят развитие строительного комплекса, наработки в сфере комплексной застройки и благоустройства территорий, а также законодательную поддержку граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Воолдин посещал Пензенскую область в конце июля.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...