Саратовская делегация вновь посетит Пензу по поручению Володина

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона, представители Саратовской областной Думы и города Саратова посетят областной центр 14 августа. Возглавит миссию председатель регионального парламента Александр Романов.



Официальные лица посетят несколько жилищных комплексов и строящийся объект Спасского кафедрального собора. Гостей будет сопровождать председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.



Во время поездки гости и представители региона обсудят развитие строительного комплекса, наработки в сфере комплексной застройки и благоустройства территорий, а также законодательную поддержку граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Воолдин посещал Пензенскую область в конце июля.