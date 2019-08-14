Медкабинеты на пензенских заводах лицензируют до конца года
Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
Отзыв на повесть Стивена Кинга и Ричарда Чизмара «Гвенди и ее шкатулка» (16+)
Наши новости
Пензенцы прошли экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»
Жители и гости города приняли участие в фестивале «ВелоПенза»
Пензенские триатлонисты стали призерами Спартакиады России
Пензенский «Дизель» подписал контракт с вратарем Олегом Назаровым
В Пензе отметили День физкультурника
Кувайцев: Каждый третий пензенец систематически занимается спортом
Белозерцев: В Пензенской области — замечательные спортивные традиции
На Пензе чествовали лучших атлетов и тренеров региона
Пензенские любители конного спорта пытаются взять новую высоту
Ваулин поделился впечатлениями от игры «Дизеля» на турнире в Тамбове

Кузнечанин завоевал «золото» спартакиады учащихся России

14 августа в 10:49 158 просмотров

Кузнецкий спортсмен принял участие в финале спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Соревнования проходили в Московской области с 8 по 10 августа. Парень стал лучшим в весовой категории до 51 килограмма.

«Это успех нашей школы борьбы. Поздравляем!» — написал Иван Белозерцев.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...