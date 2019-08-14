Кузнечанин завоевал «золото» спартакиады учащихся России

Соревнования проходили в Московской области с 8 по 10 августа. Парень стал лучшим в весовой категории до 51 килограмма.
«Это успех нашей школы борьбы. Поздравляем!» — написал Иван Белозерцев.
8−10 августа в Московской области прошел финал IX летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Борец из Кузнецка, кандидат в мастера спорта России Алексей Крайнов стал победителем в весовой категории до 51 кг. Это успех нашей школы борьбы. Поздравляем! #АмыизПензы pic.twitter.com/RWQDEgDMrS— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 14 августа 2019 г.