«Мир меняется, много людей находится в соцсетях, это данность нашего времени, и для меня тоже это очень важно. Я тоже работаю в соцсетях, из них я узнаю о проблемах, которые есть в городах и районах области, люди ко мне обращаются. Это очень оперативно, практически моментально поступает информация, я с коллегами ее анализирую и принимаю решение в интересах граждан. Считаю, что это современная форма взаимодействия между властью и населением.

Когда люди высказывают какую-то точку зрения, я вижу проблему и даю поручения разобраться в ситуации. Мы ищем положительные решения по обращениям.

Социальные сети затягивают, правда. Я один практически не справляюсь, прошу подключаться своих помощников не только из пресс-службы, но и министров, глав муниципальных образований.

На одном из совещаний, которое я проводил, начальник департамента СМИ Екатерина Шнайдер выступала перед главами администраций районов и настраивала их на то, чтобы они активно работали в соцсетях. Чтобы не ждали, когда губернатор даст поручение по какой-то проблеме, а сами видели ее и без напоминания оперативно принимали решение, чтобы сократить время решения обращения.

Все обращения — разные, есть и личного характера, в том числе — о помощи в трудоустройстве. Для меня они важны все. Но самые главные — те, которые влияют на качество жизни граждан. Например, обеспечение водой. В этом году летом в сухую и жаркую погоду таких было очень много. По ним мной было принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда, чтобы как можно быстрее решить проблемы.

Также многие граждане обращаются по дорогам. Хотя мы немало их ремонтируем, еще больше нужно делать, но это получится не сразу.

Спасибо людям за все обращения», — сказал Иван Белозерцев.

Отметим, что не стоит злоупотреблять возможностью обратиться к главе региона напрямую и засыпать губернатора любыми вопросами. Некоторые следует адресовывать в отвечающие за конкретную проблему министерства и ведомства. Список аккаунтов можно узнать из нашего материала.