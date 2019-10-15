В каком банке пензенцам выгоднее открыть вклад?

Вложить деньги в банк и приумножить свой капитал. Звучит заманчиво, но как пензенцам не потеряться среди множества вариантов и выбрать выгодный?

Для анализа мы взяли пять банков, основываясь на российском рейтинге, размещенном на сайте banki.ruза сентябрь 2019 года: первые четыре строчки занимают «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-банк», пятым в список включили Банк «Кузнецкий» как финансовую организацию Пензенской области.

Предположительно*, у нас есть 100 тысяч рублей, которые мы готовы вложить на 1 год. Какие же условия предлагают банки?

Самым выгодным, по данным сервиса, оказался вклад «Ваш успех» от «Газпромбанка» со ставкой 6,6% годовых. За 367 дней можно получить доход от вложенных 100 тысяч руб. — 6827 руб. Также среди плюсов — ежемесячная капитализация, чего нет, например, в «Сбербанке» и «Кузнецком».

Капитализация — это причисление накопленных процентов к основной сумме вклада.

Кроме того, в «Газпромбанке» возможна автопролонгация — автоматическое продление договора по вкладу, если клиент не снял деньги в последний день окончания его действия. Данной функции из рассматриваемых нами банков нет только в «Сбербанке» и «ВТБ».

На втором месте по доходности — вклад «Еще выше» от «Альфа-банка». За 365 дней накопится 6386 рублей. Выплата процентов возможна каждый месяц, но нельзя пополнить вклад и нет автопролонгации.

Затем по доходности вложения денег идет вклад «Время роста» от «ВТБ», ставка — 6,12% годовых. За 380 дней на счету прибавится 6547 руб. Начисленные проценты по этому вкладу можно снимать ежемесячно, не дожидаясь окончания срока.

Здесь стоит отметить, что в «ВТБ» есть и более выгодный вклад — «Пенсионный» — под 6,22%, однако мы не брали его для сравнения, так как им могут воспользоваться только представители старшего поколения.

Самая низкая процентная ставка оказалась у банка «Кузнецкий» — 5,55%. Не сильно отличается она у «Сбербанка» — 5,75%. Доходность вкладов — 5568 руб. и 5737 руб., соответственно. Также у этих вкладов, по данным сервиса, нет капитализации, нельзя пополнить счет, нет автопролонгации.

Эксперты sravni.ru предостерегают граждан от необдуманных вложений. Так, сотрудники банков вместо привычных вкладов могут предложить приобрести векселя — это долговые ценные бумаги. Однако государство не страхует данный вид вложений, и если компания обанкротится, то деньги свои вы больше никогда не увидите.

Отметим, что мы не претендуем на экспертную точность, а лишь указываем информацию, полученную на одном из финансовых сервисов.