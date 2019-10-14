В Пензенской области семь 15-летних девочек стали мамами

По данным Пензастата, в прошлом году семь детей родилось у 15-летних девочек. Все они появились на свет не в браке. У 16-летних — 16 новорожденных, причем только половина из них — в зарегистрированных отношениях.

У 17-летних девушек родился 51 ребенок, 43,1% из них — вне брака.

«В 2018 году на территории Пензенской области из общего количества вступивших в зарегистрированный брак женщин 0,2% (это 12 человек) составили невесты в возрасте 16 лет, 0,5% (33 человека) — в возрасте 17 лет», — отмечают в Пензастате.

Стоит отметить, что проблема ранних половых связей, которые приводят к появлению детей, актуальна для всех регионов страны, поэтому подросткам рекомендуется рассказывать о средствах контрацепции и последствиях незащищенных близких отношений. Регулярные беседы с детьми в возрасте половой зрелости должны проводить и родители.