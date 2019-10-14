В ПФР рассказали о перерасчете для пензенских сельских пенсионеров

Отделение произвело перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров. Выплаты повышены более 18 200 неработающим пенсионерам. Размер прибавки — 1333,55 рублей в месяц (25% от размера фиксированной выплаты, которая равна 5334,19 рублям).

Но с 1 сентября установление надбавки за длительный стаж в сельском хозяйстве производится только на основании заявлений о перерасчете. При этом если гражданин обратится за перерасчетом не позднее 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года, то есть с доплатой за предыдущий период. В случае же если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, то он будет производиться с 1 числа месяца, следующего за обращением.

«Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно быть не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И наконец, он не должен быть работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование», — отмечают в пресс-службе ведомства.

При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Кроме того, в «сельский» стаж учитываются периоды получения больничного листа, ежегодных отпусков, ухода одного из родителей за ребенком до полутора лет.

В стаж работы в сельском хозяйстве не учитывается:

— служба в армии,

— период ухода за ребенком с полутора до трех лет.