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Пензенец рассказал об огромной луже на ул. Урицкого

12 октября в 15:58 476 просмотров
Жалобной книге» информагентства о луже, которая образовывается после каждого дождя на новом асфальте улицы Урицкого.

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Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства о луже, которая образовывается после каждого дождя на новом асфальте улицы Урицкого.

«8 октября шел дождь, 9-го было солнечно. Почти везде в городе дороги стали сухие, кроме съезда с ул. Урицкого на ул. Рабочий Порядок. Огромная лужа, которая образовалась там, никуда не делась. Хотя раньше такого не было. Летом здесь перекладывали асфальт. И, вероятно, сделали неверный уклон в этом месте. Лужа во всю ширину дороги набралась за один день дождей. А что будет при таянии снега? Весь асфальт придет в негодность. Прошу рассмотреть вопрос по исправлению уклона дороги в этом месте, пока дорога еще на гарантии», — написал мужчина.

Информационное агентство направило официальный запрос в мэрию Пензы, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители области могут писать о своих проблемах в «Жалобной книге». «Пенза-Пресс» по каждому обращению направляет официальные запросы в конкретные ведомства.

Фотография: фото автора жалобы

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