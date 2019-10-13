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Россиянам рассказали о способах защиты от возникновения рака

12 октября в 16:27 516 просмотров
, что каждый третий случай заболевания раком связан с нездоровым питанием, алкоголем, курением и малоподвижным образом жизни.

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В Роспотребнадзоре сообщили, что каждый третий случай заболевания раком связан с нездоровым питанием, алкоголем, курением и малоподвижным образом жизни.

«Для профилактики онкозаболеваний нужно отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований», — пояснили специалисты.

Отмечается, что онкологические новообразования является второй из основных причин смерти в мире. В частности, в 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек, сообщает телеканал «360». Каждая шестая смерть в мире связана со злокачественными образованиями.


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