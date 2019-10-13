Пензенцам рассказали о возмещении расходов на капремонт

Одной из мер поддержки является возмещение расходов по оплате услуг ЖКХ и взноса на капремонт. Специалисты уточнили, что это не освобождает пензенцев от оплаты квитанций.

«В фонд нередко обращаются жители, получившие от неких лиц информацию, что собственники, входящие в определенные категории полностью или частично освобождены от обязанности по оплате взноса на капитальный ремонт», — сообщили в пресс-службе фонда капремонта.

На самом деле всем собственникам квартир необходимо ежемесячно оплачивать квитанции фонда капремонта, независимо от их возраста и состава семьи. Отдельным категориям граждан могут предоставляться компенсации расходов на оплату за счет соответствующих бюджетов.

Так, может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — 100%.

«Таким образом, федеральное законодательство однозначно предусматривает не освобождение от обязанности по оплате взноса на капитальный ремонт, а именно компенсацию — возмещение понесенных расходов по уплате взноса», — уточнили в пресс-службе.

Для того, чтобы узнать, как получить компенсацию и какие документы для этого необходимы, пензенцам нужно обратиться в отделы социальной защиты или многофункциональные центры. Подробную консультацию по вопросу начисления компенсаций можно получить по телефону 8−800−201−60−86.