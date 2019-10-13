В Пензе на субботник вышли почти 20 тыс человек

В Пензе 12 октября в рамках месячника по благоустройству проходил субботник. В нем приняли участие сотрудники администраций районов города, управляющие компании Пензы и неравнодушные жители.

Так, в Ленинском районе участники субботника облагородили территорию улицы Сборной, Московской, смотровой площадки, 2-го Горного проезда, склона по улице Мира, а также привели в надлежащее состояние территорию от «Гусиловского рынка» до улицы Декабристов, скверы «Три гвоздики», им. М. Ю. Лермонтова и Карла Маркса. Студенты убрались на территории, прилегающей к учебным заведениям, собрали листву, ветки и мусор.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что активисты промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, культуры привели в порядок территорию, прилегающую к своим предприятиям и учреждениям, очистили ее от мусора, листвы, подмели тротуары, посадили саженцы деревьев.

В Железнодорожном районе пензенцы прибрались в сквере им. Ф. Э. Дзержинского , очистили набережную реки Суры — от Бакунинского до Подвесного моста. Кроме того, они привели в порядок лесополосу, расположенную между улицами Ново-Казанская и Измайлова и сквер, расположенный по улицам Володарского и Октябрьской. Кроме того, горожане очистили от мусора территорию стадиона «Спартак» и хоккейной площадки. В Ахунах привели в порядок тропу здоровья. Также участники субботника посадили саженцы деревьев.

В Октябрьском районе горожане очистили от мусора скверы «40-лет Победы» и «Компрессормаш», парк «Времен», зеленую зону по ул. Тернопольская, 7, территорию, прилегающую к ручью Безымянный в районе ул. Ульяновской, зеленые зоны в районе ул. Крупской и ул. Собинова, территорию в районе трассы М-5 «Урал». Кроме того, пензенцы привели в порядок территории возле домов и остановок.

В Первомайском районе участники субботника также привели в порядок придомовые территории, скверы, убрали несанкционированные объявления, очистили от мусора пустыри, лесополосы и берег реки Сура в районе памятника «Катюша» и ул. Локтионова. Помимо этого, пензенцы благоустроили родники по ул. Ставропольской.

Всего, по информации пресс-службы, в субботнике приняли участие 19450 человек, было задействовано 84 спецмашины, пензенцы вывезли 590 кубометров мусора и посадили 1110 саженцев деревьев.