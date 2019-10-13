«Мешок счастья». Пензенским волонтерам подбросили крошечных щенков

Шесть щенков сотрудникам «Питомца» подбросили в мешке. Волонтеры просят пензенцев спасти малышей, потому что здание — переполнено, пушистиков некуда даже посадить.
«Это конец, ребята, все, предел! Сейчас они ютятся в крошечной переноске, нам некуда их пересадить», — написали работники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».
Узнать о том, как стать хозяевами малышей или помочь волонтерам найти щенкам временный дом, можно здесь.
Волонтеры в очередной раз призывают пензенцев стерилизовать своих питомцев, чтобы не увеличивалось количество бездомных собак и кошек. Кроме того, они просят не подбрасывать к центру «Питомец» животных, так как у них негде и не на что их содержать.