«Мешок счастья». Пензенским волонтерам подбросили крошечных щенков

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети об очередных подкидышах. Волонтеры искренне просят местных жителей остановиться, потому что им негде даже разместить малышей.

Шесть щенков сотрудникам «Питомца» подбросили в мешке. Волонтеры просят пензенцев спасти малышей, потому что здание — переполнено, пушистиков некуда даже посадить.

«Это конец, ребята, все, предел! Сейчас они ютятся в крошечной переноске, нам некуда их пересадить», — написали работники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Узнать о том, как стать хозяевами малышей или помочь волонтерам найти щенкам временный дом, можно здесь.

Волонтеры в очередной раз призывают пензенцев стерилизовать своих питомцев, чтобы не увеличивалось количество бездомных собак и кошек. Кроме того, они просят не подбрасывать к центру «Питомец» животных, так как у них негде и не на что их содержать.