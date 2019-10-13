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«Не позволю себя раздавить». Бледанс рассказала о силе в откровенном купальнике

12 октября в 18:11 256 просмотров
, прикрепив соблазнительную фотографию в купальнике. Подписчики пришли в восторг.

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Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram-аккаунте о своем внутреннем стержне, прикрепив соблазнительную фотографию в купальнике. Подписчики пришли в восторг.

Звезда рассказала в описании под снимком о том, что лучшая подруга для нее — она сама.

«Вот так бывает. Сама вытягиваю себя из любых самых сложных ситуаций. Иногда так припрет, что хочется выть и на стены лезть. Поговорю с собой, успокою, поплачу в подушку и опять как новенькая. Никому не позволю себя раздавить. А если будет сложно, поможет моя вторая половинка — я сама», — поделилась она.

На фотографии, которую Эвелина прикрепила к посту, она позирует в откровенном синем купальнике, демонстрируя свою прекрасную фигуру. Фоловеры не смогли пройти мимо не оставить восторженные комментарии. Они отметили, что актриса — превосходно выглядит.

«Есть такие женщины, которые чем старше, тем красивее. Вот прям расцветает, раскрывается, идеальные пресс и грудь. Глаза — мудрые, счастливые», «Лучше надеяться на себя, такое время сейчас. А вы — прекрасно выглядите», «Внешне — хрупкая, а внутри — стальной стержень, я восхищаюсь такими людьми, как вы», — писали подписчики.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/bledans/

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