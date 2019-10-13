Следователи ищут очевидцев страшной аварии в Каменском районе

В Каменском районе Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек и покалечил двух следователей. Региональное СУ СКР просит очевидцев помочь установить обстоятельства трагедии.

В пресс-службе управления сообщили, что по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В настоящее время следователи детально устанавливают все обстоятельства аварии, которая произошла 11 октября с 19:30 до 20:00 на 218 километре дороги «Тамбов-Пенза», недалеко от поселка Калинино. Напомним, там работали полицейские, которые оформляли ДТП с участием Opel Zafira и Chevrolet Cruze. КамАЗ врезался двух следователей и двух участников аварии. В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина скончались на месте от полученных травм.