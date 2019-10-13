Губернатор поздравил пензенцев с Днем работника сельского хозяйства

13 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«С уверенностью могу заявить — агропромышленный комплекс Пензенской области за последние годы совершил колоссальный прорыв, стал привлекательным для инвесторов, и это приносит реальные плоды в виде реализации крупных проектов в экономике Сурского края.

Благодаря весомой поддержке федерального и регионального бюджетов реконструируются существующие и создаются новые хозяйства с высокотехнологичным оборудованием и новые рабочие места, в практику внедряются современная техника и прогрессивные технологии», — говорится в поздравлении.

Особую благодарность губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил ветеранам сельскохозяйственной отрасли за опыт и знания, которые помогают решать стратегические задачи современного агропромышленного комплекса.