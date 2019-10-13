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Глава пензенского минсельхоза Андрей Бурлаков поздравил аграриев с праздником

13 октября в 09:32 278 просмотров
Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Благодаря Вашему колоссальному труду мы смело можем утверждать, что Пензенская область — территория эффективного производства и развития сектора АПК. Ежегодно мы отмечаем высокие достижения в отрасли и рекордные производственные показатели в растениеводстве и животноводстве. Несмотря на порой сложные и неблагоприятные погодные условия, мы успешно решаем задачи продбезопасности, добиваемся достойных результатов.

Ежегодно, работая с вами слаженной командой, мы делаем нашу область более инвестиционно привлекательной. Сегодня уже в современном секторе сельского хозяйства реализуются крупнейшие российские проекты, мы успешно отгружаем нашу пензенскую продукцию на экспорт в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья, мы работаем в развитии и наращивании экспортоориентированных отношений», — говорится в поздравлении Андрея Бурлакова.

Министр сельского хозяйства Пензенской области также отметил, что поддержка малого и среднего предпринимательства в области фермерского хозяйства дает результаты.

«Наши фермерские хозяйства сегодня демонстрируют уверенное развитие, производят уникальную, качественную продукцию, которая завоевывает внимание и пользуется спросом у наших жителей и населения соседних субъектов», — подчеркнул Андрей Бурлаков.

Министр поблагодарил всех работников АПК Пензенской области за труд и пожелал крепкого здоровья, достижения поставленных целей.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

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