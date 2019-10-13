В Пензе на праздновании 80-летия «Тархан» выступит Марк Тишман

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, в большом зале филармонии пройдет музыкально-поэтическая программа. Участие в ней примут сотрудники музея-заповедника «Тарханы», творческие коллективы «Пензаконцерта» и солистка Марта Серебрякова, а также учащиеся пензенских музыкальных школ.

Программа вечера напомнит гостям праздника о творчестве Михаила Лермонтова и о месте, где прошли его детские годы. Со сцены прозвучат стихи поэта, песни, инструментальные композиции, хореографические постановки в исполнении сотрудников музея и артистов ансамбля песни и танца «Казачья застава».

«Нам хочется показать, что в «Тарханах» работают творческие люди, которые не просто проводят экскурсии, а еще и способны творить», — сказала директор Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

Специальным гостем юбилейного вечера станет известный российский исполнитель Марк Тишман.

Начало мероприятия — в 17:00. Пригласительные билеты можно получить в кассе филармонии.

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