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В Пензе на перекрестке улиц Терновского и Петровской столкнулись две легковушки

13 октября в 10:54 424 просмотра
, которое произошло на пешеходном переходе.

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В Пензе пользователь разместил в соцсети видео странного ДТП, которое произошло на пешеходном переходе.

На странице penza_info58 в социальной сети Instagram пользователи опубликовали видео, где зафиксировано, что водитель белого автомобиля сначала проехал пешеходный переход, а затем решил не поворачивать и сдал назад.

Одновременно к переходу подъехала автоледи на темной машине, она двигалась к стоп-линии, когда в нее въехал сдававший назад автомобилль. Женщина осмотрела повреждения и включила «аварийки».

Вызывали ли участники ДТП аварийных комиссаров или ГИБДД, не известно, так как официальных комменатриев нет. Что стало причиной случившегося, не сообщается.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/penza_info58/

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