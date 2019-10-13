В Пензе на перекрестке улиц Терновского и Петровской столкнулись две легковушки

В Пензе пользователь разместил в соцсети видео странного ДТП, которое произошло на пешеходном переходе.

На странице penza_info58 в социальной сети Instagram пользователи опубликовали видео, где зафиксировано, что водитель белого автомобиля сначала проехал пешеходный переход, а затем решил не поворачивать и сдал назад.

Одновременно к переходу подъехала автоледи на темной машине, она двигалась к стоп-линии, когда в нее въехал сдававший назад автомобилль. Женщина осмотрела повреждения и включила «аварийки».

Вызывали ли участники ДТП аварийных комиссаров или ГИБДД, не известно, так как официальных комменатриев нет. Что стало причиной случившегося, не сообщается.