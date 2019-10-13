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В Пензе на перекрестке улиц Куйбышева и Свердлова перевернулся УАЗ

13 октября в 11:29 330 просмотров
, судя по кадрам, перевернулся УАЗ.

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В Пензе в соцсети появилось видео аварии в центре Пензы, судя по кадрам, перевернулся УАЗ.

Подписчики группы penza_info58 социальной сети Instagram поделились видео аварии, которая, по их словам, произошла в 22:30.

По информации пользователей, на перекрестке улиц Куйбышева и Свердлова в результате столкновения с «десяткой» «УАЗ Патриот» перевернулся на бок. На месте работали спасатели аварийной службы и врачи скорой помощи.

«Все живы», — через несколько часов после аварии написали пользователи соцсети в комментариях к видео.

Официальной информации о случившемся в настоящее время нет. Не известно, что спровоцировало ДТП, а также Госавтоинспекция пока не сообщила, есть ли пострадавшие.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/penza_info58/

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