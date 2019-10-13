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«Это было громко». В Пензе прошел концерт группы «Руки Вверх!»

13 октября в 13:15 540 просмотров
12 октября в пензенском спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» прошел концерт группы «Руки Вверх!», который посетили 7000 человек.

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12 октября в пензенском спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» прошел концерт группы «Руки Вверх!», который посетили 7000 человек.

Именно такую цифру назвали музыканты на своей официальной странице в социальной сети Instagram и поблагодарили пензенскую публику за то, что «это было очень громко».

Сами пензенцы писали в социальных сетях, что концерт подарил им ностальгию по детству и юности.

«2 часа с группой «Руки вверх», и вот тебе снова 13, и ты снова — та самая милая девочка Эля, которая слушает «Руки вверх», Земфиру, Децла, увлекается абстракцией (по-русски — рисует непонятные картинки), а комната оклеена до потолка плакатами из Сооl Girl», — написала в своем Instagram пользователь Элеонора.

Исполнение песни «18 мне уже» получилось одним из самых ярких: оно сопровождалось не только розовой иллюминацией, но и кучей красных воздушных шаров. Это шоу не могло остаться без внимания пензенских девушек.

«Это было, как всегда, невероятно, мощно, красиво, феерично, незабываемо, душевно!», — написала пользователь Instagram Юлия.

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков, в свою очередь, лично поблагодарил в своем Instagram пензенскую публику за «запрещенный» подарок — пирог с символикой группы от преданных фанатов.

Также фронтмен творческого коллектива пообещал, что приедет в Пензу и в следующем году.

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/p/B3h46EmhLZM/, https://www.instagram.com/p/B3h-wtsCyjC/, https://www.instagram.com/p/B3jB6JClC24/, https://www.instagram.com/p/B3h2m3sn0eg/?igshid=ebrndbnpgx6m, https://www.instagram.com/p/B3iAtddH4Pa/

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