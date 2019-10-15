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Пензенцы могут получить сертификат на маткапитал в электронном виде

15 октября в 08:01 238 просмотров

Жители Пензенской области через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда могут подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и получить его в электронной форме.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области, в регионе выдано более 70 электронных сертификатов на маткапитал.

«Главное преимущество электронного сертификата перед бумажным аналогом — для его получения приходить в клиентскую службу Пенсионного фонда или в многофункциональный центр не нужно. Вы подаете заявление на выдачу сертификата через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и при выборе формы получения ставите галочку «в форме электронного документа», — поясняют в пресс-службе.

Информацию в заявлении ПФР проверяет самостоятельно, хотя ранее требовали оригиналы документов.

После принятия решения о выдаче сертификата в личный кабинет автоматически направляется документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя территориального органа ПФР. Его можно просмотреть на экране или распечатать, если необходимо.

«Электронный сертификат на материнский капитал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, является абсолютно равнозначным документу на бумажном носителе и принимается во всех органах и организациях», — поясняют в пресс-службе.


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