В Пензе на Бакунинском мосту устанавливают буронабивные сваи

13 октября заместитель главы администрации Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Игорь Умнов проверили ход работ на Бакунинском мосту.

Работы на мосту через Суру в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, ведутся без выходных.

На данный момент уже демонтированы два пролета, идет переустройство сетей газоснабжения и электроснабжения. Кроме того, рабочие готовят к установке буронабивные сваи.

«Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта», — сказал заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Напомним, что, по проекту, на новом мосту будет трехполосное движение, пешеходные связи и велодорожка.