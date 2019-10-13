В Пензе на Бакунинском мосту устанавливают буронабивные сваи

Работы на мосту через Суру в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, ведутся без выходных.
На данный момент уже демонтированы два пролета, идет переустройство сетей газоснабжения и электроснабжения. Кроме того, рабочие готовят к установке буронабивные сваи.
«Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта», — сказал заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов.
Напомним, что, по проекту, на новом мосту будет трехполосное движение, пешеходные связи и велодорожка.