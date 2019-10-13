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В Пензе на Бакунинском мосту устанавливают буронабивные сваи

13 октября в 13:29 512 просмотров
13 октября заместитель главы администрации Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Игорь Умнов проверили ход работ на Бакунинском мосту.

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13 октября заместитель главы администрации Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Игорь Умнов проверили ход работ на Бакунинском мосту.

Работы на мосту через Суру в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, ведутся без выходных.

На данный момент уже демонтированы два пролета, идет переустройство сетей газоснабжения и электроснабжения. Кроме того, рабочие готовят к установке буронабивные сваи.

«Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта», — сказал заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Напомним, что, по проекту, на новом мосту будет трехполосное движение, пешеходные связи и велодорожка.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/na_bakuninskom_mostu_nachato_ustroystvo_burosvay/

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