В Пензе продолжается возведение пристроев к детским садам

Возведение пристроев к пензенским детским садам проводится в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Посетив стройплощадку детского сада на улице Измайлова, 51А, где идет устройство фундаментов и переустройство инженерных коммуникаций, Магомед Агамагомедов сделал замечание подрядчику.
«Основную рабочую зону необходимо застелить плитами, надо понимать, что работы проводите на территории действующего садика», — цитирует заместителя мэра Пензы пресс-служба городской администрации.
Начальник управления капитального строительства Игорь Умнов сообщил о ходе аналогичных работ на улице Антонова, 68. На следующей неделе там планируется завершить обустройство теплотрассы для детского сада и подключить его к сетям.
Также в настоящее время идут работы в детском саду на Набережной реки Мойки, 41А. Там продолжается устройство фундаментов и инженерных сетей. Магомед Агамагомедов напомнил подрядчикам о своевременном вывозе мусора с площадки.
В детском саду по улице Депутатской, 5 идет строительство монолитного перехода, устройство полов в подвале, монтаж плит перекрытия. Игорь Умнов отметил, что здесь впервые в Пензе игровая площадка будет оборудована натуральным газоном.
Все работы на объектах Магомед Агамагомедов поручил завершить до 15 декабря.