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Пензенское растительное масло пойдет на экспорт в Китай

13 октября в 14:24 204 просмотра
По поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пензенские сельхозпроизводители будут поставлять свою продукцию крупным предприятиям Китайской Народной Республики и другим зарубежным партнёрам.

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По поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пензенские сельхозпроизводители будут поставлять свою продукцию крупным предприятиям Китайской Народной Республики и другим зарубежным партнёрам.

Россия получила от КНР разрешение на экспорт растительного масла, шрота и свекловичного жома.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, 500 тонн первой партии подсолнечного масла производства ООО Маслозавод «Пензенский» уже доставлены в Китай. В октябре планируется отгрузить ещё 2 000 тонн рапсового масла с того же завода. В дальнейшем объёмы отгрузки подсолнечного масла и шрота планируется увеличить.

«Пензенские сельхозпредприятия выпускают натуральные продукты. У нас есть всё для того, чтобы увеличивать объём экспорта в данной сфере», — считает губернатор Иван Белозерцев.

В настоящее время пензенское правительство добивается разрешения для поставки в КНР свекловичного жома от ООО «Бековский сахарный комбинат».

В частности, по словам главы региона, экспорт пензенских продуктов в Китай обсуждался на международном агропромышленном форуме в Москве.


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