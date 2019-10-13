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Валерий Лидин поздравил пензенских аграриев с Днем работников сельского хозяйства

13 октября в 15:08 148 просмотров
Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Динамично развивающийся агропромышленный комплекс — один из локомотивов социально-экономического развития Пензенской области. Сегодня в сельском хозяйстве региона реализуются миллиардные инвестиционные проекты, приносящие весомый доход в бюджеты всех уровней.

Открываются самые современные производства, внедряются инновационные технологии, создаются дополнительные рабочие места. Для обеспечения инфраструктуры строятся дороги, подводятся инженерные коммуникации, формируется социальная среда», — говорится в поздравлении Валерия Лидина.

Председатель Законодательного Собрания региона также отметил, что этих преобразований не было бы без людей труда, сердцем болеющих за процветание родной земли. От имени депутатов он пожелал аграриям крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Пензенской области.


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