Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии»
Пензенским экспортерам рассказали о финансовых нюансах мировых рынков
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Сессия Законодательного Собрания Пензенской области
Наши новости
В Пензе пройдут соревнования по тяжелой атлетике
В Пензе детей из «Олимпийского» временно переведут в «Рубин»
Губернатор поздравил Дениса Аблязина с победой на Чемпионате мира
В Пензе установили мемориальную доску тренеру Василию Ядренцеву
Пензенцы борются за право участвовать в Чемпионате мира по бильярду
В пензенских «Буртасах» началось первенство ПФО по гимнастике
В Пензе прошли чемпионат и первенство области по тхэквондо
В Пензе проходит чемпионат России по бильярдному спорту
Пензенские силачи не защитили титул чемпионов по перетягиванию каната
Белозерцев поручил разработать программу для развития скандинавской ходьбы

Денис Аблязин вошел в десятку лидеров на Чемпионате мира по спортивной гимнастике

13 октября в 15:45 102 просмотра

Пензенский гимнаст Денис Аблязин стал шестым в личном зачете на кольцах.

На Чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком городе Штутгарте, известный пензенский спортсмен, чемпион мира Денис Аблязин показал шестой результат в личном зачете на кольцах.

Гимнаст набрал 14,666 баллов. Его опередили представители Турции, Италии и Франции, которые заняли места в тройке лидеров. Результат победителя личного зачета — турецкого спортсмена Ибрахима Чолака — 14,933 балла.

Ранее Денис Аблязин одержал победу на Чемпионате мира в составе российской сборной. Его поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Фотография: скриншот - http://sport.pnzreg.ru/news/5541/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...