Денис Аблязин вошел в десятку лидеров на Чемпионате мира по спортивной гимнастике

Пензенский гимнаст Денис Аблязин стал шестым в личном зачете на кольцах.

На Чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком городе Штутгарте, известный пензенский спортсмен, чемпион мира Денис Аблязин показал шестой результат в личном зачете на кольцах.

Гимнаст набрал 14,666 баллов. Его опередили представители Турции, Италии и Франции, которые заняли места в тройке лидеров. Результат победителя личного зачета — турецкого спортсмена Ибрахима Чолака — 14,933 балла.

Ранее Денис Аблязин одержал победу на Чемпионате мира в составе российской сборной. Его поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.