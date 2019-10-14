Пензенские молодые ученые получили стипендии президента и правительства Российской Федерации (видео)

Восемь пензенских студентов и один аспирант удостоены стипендии президента Российской Федерации. Эту награду они получили благодаря своим научным работам и спортивным достижениям.

Не так давно Юлия Барменкова сидела за партой и изучала основы медицины, а теперь она рассказывает начинающим врачам о том, как читать электрокардиограмму. При этом ее учеба еще не окончена: Юлия — аспирантка Пензенского государственного университета. После лекции — сразу к пациентам. Болезни сердца — распространенная проблема, а потому многие хотят проконсультироваться у специалиста.

«Когда она по окончании института пришла сначала в ординатуру на нашей кафедре, а затем осталась и в аспирантуре, естественно все были очень рады, потому что она уже много лет показывает себя исполнительным человеком», — говорит доцент кафедры терапии медицинского института Пензенского государственного университета Ирина Авдеева.

После окончания медицинского института Юлия Барменкова поступила в ординатуру по специальности «Терапия». Параллельно девушка начала изучать кардиологию. Именно благодаря этому направлению в текущем году она стала единственной в регионе аспиранткой, удостоенной президентской стипендии. Кроме того, Российский фонд фундаментальных исследований поддержал ее работу в области холтеровского мониторирования ЭКГ и предотвращения повторных болезней сердца.

«Мы сейчас получили новые мониторы суточного мониторирования, и с их помощью можем проводить многосуточное исследование — вплоть до пяти суток — у пациентов с инфарктом миокарда. Никто до нас не изучал дополнительные методики электрической нестабильности миокарда у пациентов при длительном мониторировании ЭКГ», — отметила Юлия Барменкова.

Также президентские стипендии получили восемь студентов пензенских университетов. Среди них — Иван Елькин. Вся его жизнь связана со спортом. В 4 года он начал заниматься спортивной гимнастикой в городе Балаково Саратовской области. Любимый вид спорта он до сих пор не бросил. Год назад Иван переехал в наш город, с тех пор он учится в Пензенском государственном университете и выступает за сборную Пензенской области. Он уже выступал на чемпионате России, а также стал чемпионом летней спартакиады молодежи.

К спорту Иван Елькин подходит и как к науке. Он стал автором нескольких статей в области физической культуры. Кроме того, уже сейчас молодой человек строит планы на жизнь после спорта.

«Я думаю, если закончу со спортивной гимнастикой, то пойду дальше работать тренером. Буду тренировать таких же маленьких детей, каким был я. А планы — дальше заниматься, продолжать учиться и завоевывать медали», — говорит Иван Елькин.

Также недавно стало известно, кто будет получать стипендии правительства Российской Федерации. Ее были удостоены девять пензенских студентов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.