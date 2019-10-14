Пензенская студентка Дарья Березина стала первой вице-мисс студенчество России

В Чебоксарах завершился конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России — 2019». В нем приняли участие студенты Пензенского госуниверситета Дарья Березина и Георгий Линник.

5−12 октября 42 представителя 29 регионов России проходили интеллектуальные, спортивные, творческие испытания, участвовали в экологической акции и тематических фотосессиях конкурса «Мисс и мистер студенчество России — 2019».

Как сообщает пресс-центр ПГУ, конкурс проходил в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова . Участники рассказывали о себе, показывали видеоролики о своей студенческой жизни, демонстрировали творческие выступления и два дефиле.

По итогам конкурса студент факультета физико-математических и естественных наук ПГУ Георгий Линник получил звание «Мистер интеллект студенчества России». Титул «Мисс творчество» и корону I вице-мисс студенчество в Пензу привезла студентка Института экономики и управления ПГУ Дарья Березина:

«На конкурс приехали яркие, талантливые участницы, с которыми было интересно работать и соперничать. Я думаю, что секрет успеха — в тщательной подготовке и поддержке близких», — говорит студентка.

Звания победителей конкурса «Мисс и мистер студенчество России — 2019» достались представителям Саратовской области.