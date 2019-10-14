В России непроданные продукты отправят на переработку

В Минпромторге намерены создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.
Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией. Их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено. Там добавили, что ежегодно около 700 тыс. т продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.