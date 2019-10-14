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В России непроданные продукты отправят на переработку

14 октября в 09:12 292 просмотра
, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Например, из них будут делать корма для животных. Об этом «Известиям» сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он пояснил, что снижение объема образования отходов — «главная задача ресурсосбережения».

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Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Например, из них будут делать корма для животных. Об этом «Известиям» сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он пояснил, что снижение объема образования отходов — «главная задача ресурсосбережения».

В Минпромторге намерены создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией. Их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено. Там добавили, что ежегодно около 700 тыс. т продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.


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