В России непроданные продукты отправят на переработку

Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Например, из них будут делать корма для животных. Об этом « Известиям » сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он пояснил, что снижение объема образования отходов — «главная задача ресурсосбережения».

В Минпромторге намерены создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией. Их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено. Там добавили, что ежегодно около 700 тыс. т продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.