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Пензенскую экспозицию на «Золотой осени» оценили в Москве

14 октября в 10:14 292 просмотра
«Золотая осень» в Москве был одним из лучших. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев 14 октября в ходе совещания в правительстве.

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Стенд Пензенской области на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве был одним из лучших. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев 14 октября в ходе совещания в правительстве.

Иван Белозерцев поблагодарил за достойное оформление стенда министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и сотрудников минсельхоза.

«Продукцию привезли 67 компаний, как крупные, так и крестьянско-фермерские хозяйства», — сообщил губернатор и поручил главам администраций районов поблагодарить предпринимателей, которые предоставили продукцию на выставку.

Также Иван Белозерцев отметил, что Пензенская область занимает первое место в ПФО по темпам роста сельхозпроизводства.

«Есть проблемные вопросы, например, не до конца выполнен ввод земель в севооборот, эту работу нужно продолжить», — сказал он.


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