Белозерцев призвал рассказывать водителям о ДТП во избежание новых

Иван Белозерцев рассказал о нескольких авариях, которые произошли за последнее время. Так, 11 октября в Каменском районе большегруз сбил людей, стоявших на обочине и оформлявших ДТП, двое погибли.
Губернатор поручил усилить профилактическую работу.
«Нужно собирать водителей и рассказывать им о ДТП, которые произошли», — отметил он.
Губернатор сообщил, что руководитель ГИБДД направил письмо в его адрес с обозначением ряда мероприятий в рамках нацпроекта. Иван Белозерцев поручил членам кабинета министров обсудить их и доложить результаты.