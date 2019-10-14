Белозерцев призвал рассказывать водителям о ДТП во избежание новых

Ситуацию на дорогах Пензенской области губернатор Иван Белозерцев обсудил с главами районных администраций на совещании 14 октября. По его словам, участились ДТП с пострадавшими.

Иван Белозерцев рассказал о нескольких авариях, которые произошли за последнее время. Так, 11 октября в Каменском районе большегруз сбил людей, стоявших на обочине и оформлявших ДТП, двое погибли.

Губернатор поручил усилить профилактическую работу.

«Нужно собирать водителей и рассказывать им о ДТП, которые произошли», — отметил он.

Губернатор сообщил, что руководитель ГИБДД направил письмо в его адрес с обозначением ряда мероприятий в рамках нацпроекта. Иван Белозерцев поручил членам кабинета министров обсудить их и доложить результаты.