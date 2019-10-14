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Губернатор напомнил пензенцам о месячнике по пресечению продажи контрафакта

14 октября в 11:35 240 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам администраций районов и региональному минсельхозу активнее проводить работу в рамках месячника по пресечению продажи контрафактного алкоголя и табака.

«После завершения месячника мы подведем итоги вместе с МВД, прокуратурой и главами администраций, посмотрим, кто как работал. Мы это делаем не для статистики, а для того, чтобы люди не травились и не умирали», — сказал Иван Белозерцев.

Напомним, месячник по пресечению продажи контрафактного алкоголя и табака стартовал 1 октября. Жители Пензы и области могут принять в нем активное участие: позвонить по телефону «горячей линии» (0+) министерства сельского хозяйства Пензенской области 8 (8412) 56-33-08 и оставить сообщение о фактах незаконной реализации алкоголя и табака.

Также можно оставить сообщение на сайте Общественной организации «Союз производителей и дистрибьюторов», позвонив по телефону доверия УМВД России по Пензенской области — 8 (8412) 59-77-77, в отдел потребительского рынка администрации города Пензы по телефону 68−52−21.


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