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Пензячка пришла в ужас от содержимого печенья

14 октября в 10:56 928 просмотров
, которая привела ее в ужас.

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Жительница Пензы рассказала в Сети о своей неудачной покупке печенья. Она нашла в пачке живность, которая привела ее в ужас.

Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что купила печенье в магазине на проспекте Строителей.

«Больше ни ногой в этот магазин. Утро испорчено. Хорошо хоть, что ребенок не успел попробовать», — написала она.

Судя по фото, в упаковке находился маленький муравей. Пользователи в комментариях отметили, что такое крошечное насекомое не может испортить завтрак, что ничего страшного в нем нет.

«Муравей? Так это для кислинки», — пошутил пензенец.

«А яблоки есть с червями — это же воспоминания из детства. А тут устроили трагедию. Сами же соломинку облизывали и в муравейник клали. А теперь ужасаетесь», — поддержал его горожанин.

«Ой-ой. Ну, если бы и попробовал ребенок? Ну и что? Подумаешь, маленький муравей, не таракан же. Значит, вкусное печенье», — добавил пользователь.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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