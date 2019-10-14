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В Пензенской области подготовят сметы для ремонта сельских больниц

14 октября в 11:42 294 просмотра

В ходе совещания 14 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднял тему ремонта медучреждений в районах.

«Посещая районы, вижу медицинские учреждения, которые не ремонтировали со дня их постройки. В связи с этим поручил приступить к активной работе по подготовке проектно-сметной документации (ПСД) по районным больницам», — сообщил губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что главы администраций районов не должны находиться в стороне от этой работы.

«Вы должны посещать учреждения и обсуждать имеющиеся проблемы с министром здравоохранения, с губернатором. У нас должна быть проектно-сметная документация, чтобы в случае принятия решения по федеральной поддержке, было все готово», — заявил губернатор.

Вопросы по ПСД глава региона поручил обсудить первому заместителю председателя правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной, министру здравоохранения Александру Никишину и министру финансов Любови Финогеевой.

Фотография: фото Владислава Барменкова

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