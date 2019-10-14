За заслуги перед Пензенской областью наградили главу «Термодома» (видео)

«Данное предложение поддержано нашим губернатором Иваном Александровичем Белозерцевым. Кандидатура обсуждалась на заседаниях всех комитетов и получила единодушную поддержку. Вся биография Рафика Анверовича связана со строительной отраслью. Компания «Термодом», которую он возглавляет, достигла высоких результатов, и это заслуга руководителя», — отметил председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.
«Мы построили 20 тысяч квартир, 20 тысяч раз подарили счастье. Эта награда — аванс за то, что и дальше «Термодом» продолжит строить и делать людей счастливыми», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.
Как проходила церемония вручения почетного звания, можно посмотреть в видеорепортаже из большого зала ЗакСобрания области.