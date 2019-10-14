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За заслуги перед Пензенской областью наградили главу «Термодома» (видео)

14 октября в 11:13 248 просмотров
«Почетный гражданин Пензенской области» генеральному директору строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову. Церемония вручения звания, которое присваивают лицам, имеющим заслуги перед регионом, состоялась во время очередной сессии парламента.

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Депутаты регионального ЗакСобрания единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» генеральному директору строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову. Церемония вручения звания, которое присваивают лицам, имеющим заслуги перед регионом, состоялась во время очередной сессии парламента.

«Данное предложение поддержано нашим губернатором Иваном Александровичем Белозерцевым. Кандидатура обсуждалась на заседаниях всех комитетов и получила единодушную поддержку. Вся биография Рафика Анверовича связана со строительной отраслью. Компания «Термодом», которую он возглавляет, достигла высоких результатов, и это заслуга руководителя», — отметил председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

«Мы построили 20 тысяч квартир, 20 тысяч раз подарили счастье. Эта награда — аванс за то, что и дальше «Термодом» продолжит строить и делать людей счастливыми», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Как проходила церемония вручения почетного звания, можно посмотреть в видеорепортаже из большого зала ЗакСобрания области.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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