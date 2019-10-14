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Абоненты «ТНС энерго Пенза» могут получить все услуги в «Личном кабинете»

14 октября в 13:02 114 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» доступны все услуги компании дистанционно.

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Клиентам гарантирующего поставщика электроэнергии на территории области ООО «ТНС энерго Пенза» доступны все услуги компании дистанционно.

Бесплатный онлайн сервис «Личный кабинет» позволяет потребителям экономить время и не стоять в очередях, а решать все вопросы с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов:

— передать показания и оплачивать счета без комиссии;

— скачивать квитанции за интересующий период;

— брать под управление несколько лицевых счетов";

— контролировать изменения по всем подключенным лицевым счетам;

— писать обращения в «ТНС энерго» и получать ответ.

Все эти основные процессы потребители могут выполнить не выходя из дома и буквально за пару минут.

Помимо этого, в «Личном кабинете» клиенты компании могут самостоятельно выбрать способ доставки счета: вместо бумажной получать квитанцию на электронный адрес.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:

— на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

— установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (6+) (для OS Android);

— направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или в виртуальную приемную;

— обратившись в один из центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта компании.

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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