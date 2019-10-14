Абоненты «ТНС энерго Пенза» могут получить все услуги в «Личном кабинете»

Бесплатный онлайн сервис «Личный кабинет» позволяет потребителям экономить время и не стоять в очередях, а решать все вопросы с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов:
— передать показания и оплачивать счета без комиссии;
— скачивать квитанции за интересующий период;
— брать под управление несколько лицевых счетов";
— контролировать изменения по всем подключенным лицевым счетам;
— писать обращения в «ТНС энерго» и получать ответ.
Все эти основные процессы потребители могут выполнить не выходя из дома и буквально за пару минут.
Помимо этого, в «Личном кабинете» клиенты компании могут самостоятельно выбрать способ доставки счета: вместо бумажной получать квитанцию на электронный адрес.
Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:
— на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;
— установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (6+) (для OS Android);
— направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или в виртуальную приемную;
— обратившись в один из центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта компании.
Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.