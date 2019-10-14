ИА «Пенза-Пресс» вошло в состав «Медиахолдинга «Экспресс»

Все сотрудники информагентства перешли во вновь созданное учреждение. В связи со сменой собственника изменилась лицензия. Номер свидетельства — ЭЛ № ФС 77 — 76888, оно зарегистрировано 11 октября 2019 года.

«Сейчас мы работаем над оформлением и содержанием сайта. Изменится его внешний вид, будут по-другому построены рубрики, это делается для того, чтобы читателям было приятно и интересно заходить на «Пенза-Пресс». Кроме того, информагентство переходит на круглосуточную работу», — рассказал генеральный директор медиахолдинга Виктор Рубцов.

Напомним, о создании государственного «Медиахолдинга «Экспресс» официально стало известно 5 августа, когда было опубликовано соответствующее постановление правительства Пензенской области. В состав ГАУ, помимо ИА «Пенза-Пресс», войдут структурные подразделения телерадикомпании «Экспресс» — одноименные телеканал и радио, а также радио «Эхо Пензы».