Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии»
Пензенским экспортерам рассказали о финансовых нюансах мировых рынков
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Сессия Законодательного Собрания Пензенской области
Наши новости
Абоненты «ТНС энерго Пенза» могут получить все услуги в «Личном кабинете»
В Пензенской области намерены увеличить число приверженцев ЗОЖ
Пензенец пожаловался на ужасную дорогу до дач
В Пензенской области подготовят сметы для ремонта сельских больниц
Губернатор напомнил пензенцам о месячнике по пресечению продажи контрафакта
Белозерцев призвал рассказывать водителям о ДТП во избежание новых
За заслуги перед Пензенской областью наградили главу «Термодома»
Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за участие в субботнике
В ПФР рассказали о перерасчете для пензенских сельских пенсионеров
В Пензенской области семь 15-летних девочек стали мамами

ИА «Пенза-Пресс» вошло в состав «Медиахолдинга «Экспресс»

14 октября в 12:53 204 просмотра
«Пенза-Пресс» вошло в состав государственного автономного учреждения Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс».

" data-title="ИА «Пенза-Пресс» вошло в состав «Медиахолдинга «Экспресс» — Пенза-пресс, рунет за день">

Информационное агентство «Пенза-Пресс» вошло в состав государственного автономного учреждения Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс».

Все сотрудники информагентства перешли во вновь созданное учреждение. В связи со сменой собственника изменилась лицензия. Номер свидетельства — ЭЛ № ФС 77 — 76888, оно зарегистрировано 11 октября 2019 года.

«Сейчас мы работаем над оформлением и содержанием сайта. Изменится его внешний вид, будут по-другому построены рубрики, это делается для того, чтобы читателям было приятно и интересно заходить на «Пенза-Пресс». Кроме того, информагентство переходит на круглосуточную работу», — рассказал генеральный директор медиахолдинга Виктор Рубцов.

Напомним, о создании государственного «Медиахолдинга «Экспресс» официально стало известно 5 августа, когда было опубликовано соответствующее постановление правительства Пензенской области. В состав ГАУ, помимо ИА «Пенза-Пресс», войдут структурные подразделения телерадикомпании «Экспресс» — одноименные телеканал и радио, а также радио «Эхо Пензы».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...