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Пензенцам раздадут более 200 пригласительных на концерт в честь юбилея «Тархан»

14 октября в 13:42 28 просмотров
(0+), посвященное 80-летию Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Уже сейчас можно получить пригласительные билеты.

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18 октября в Пензе пройдет мероприятие (0+), посвященное 80-летию Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Уже сейчас можно получить пригласительные билеты.

В Большом зале филармонии в этот вечер прозвучат произведения и песни на стихи Лермонтова. Зрители услышат инструментальные композиции и увидят концертные номера в исполнении сотрудников музея и артистов. Специальный гость программы — известный российский исполнитель Марк Тишман.

Пензенцы смогут попасть на концерт совершенно бесплатно, но стоит поторопиться.

«Пригласительные можно взять в кассе филармонии. Но они ограничены, всего — более 200 пригласительных билетов», — сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Начало концерта — 17:00.


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