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На Южной поляне иномарка протаранила здание. ФОТО

14 октября в 14:09 414 просмотров

В Пензе на Южной поляне днем 14 октября произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Мужчина опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что иномарка врезалась в здание примерно в 12:40.

Пользователи в комментариях рассказали, что в результате ДТП пострадал пешеход.

Судя по кадрам, у машины сильно разбиты бампер, фары и капот. Официальной информации об аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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