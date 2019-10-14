На Южной поляне иномарка протаранила здание. ФОТО

В Пензе на Южной поляне днем 14 октября произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Мужчина опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что иномарка врезалась в здание примерно в 12:40.

Пользователи в комментариях рассказали, что в результате ДТП пострадал пешеход.

Судя по кадрам, у машины сильно разбиты бампер, фары и капот. Официальной информации об аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена.