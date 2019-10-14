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В Пензенской области главы администраций поддержали идею закрытия непопулярных ЗАГСов

14 октября в 14:09 518 просмотров
, которыми не пользуется население. По словам начальника регионального управления ЗАГС Ларисы Кривозубовой, в некоторых из них не было ни одного факта регистрации актов гражданского состояния.

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В Пензенской области 14 октября на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов обсудили закрытие органов ЗАГС в селах, которыми не пользуется население. По словам начальника регионального управления ЗАГС Ларисы Кривозубовой, в некоторых из них не было ни одного факта регистрации актов гражданского состояния.

По словам Ларисы Кривозубовой, в частности, нет ни одного факта регистрации актов гражданского состояния или они единичные в Сурске, Чаадаевском сельсовете, Среднеелюзанском сельсовете, Нечаевке и других муниципальных образованиях.

Губернатор Иван Белозерцев попросил глав администраций районов, где предлагают упразднить органы ЗАГС в селе, высказать свое мнение. Выступили первые лица Городищенского, Кузнецкого, Мокшанского районов. Все они признали, что людям из предложенных сел удобнее регистрировать отношения в районном центре, где созданы все условия для торжественной церемонии.

Губернатор отметил, что, не смотря на то, что главы администраций поддержали предложение Ларисы Кривозубовой, стоит еще раз провести детальный анализ. Если где-то попросят оставить ЗАГС, то его должны сохранить.


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