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Губернатор призвал больше рассказывать о победителях конкурса профмастерства

14 октября в 14:34 296 просмотров
«Лучший по профессии».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 14 октября на совещании с главами администраций и муниципальных образований подвел итог награждения победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии».

«Главным призом конкурса в разных номинациях был автомобиль. И борьба за первое место, вы знаете, была очень серьезной. За вторые места также были предусмотрены дорогие подарки: телевизоры, ноутбуки», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что победители — настоящие профессионалы, которые должны быть примером для молодежи и гордостью муниципальных образований.

«Я прошу через средства массовой информации больше рассказывать об этих людях, которые стали победителями областного конкурса. Они этого заслуживают», — цитирует слова губернатора пресс-центр регионального правительства.

Напомним, В 2019 году участниками конкурса стали 144 человека. За звание лучшего боролись машинисты маневровых тепловозов, машинисты кранов, стеклодувы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения коров, пчеловоды, каменщики, грейдеристы, маляры и электромонтеры по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Награждение состоялось 11 октября. Победителям Иван Белозерцев вручил ключи от автомобилей Datsun.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/189079/

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