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Губернатор поручил оценить возможности ремонта сгоревшего спортзала в Рамзае

14 октября в 14:40 294 просмотра
, который нуждается в ремонте.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании 14 октября поручил ответственным лицам осмотреть спортивный зал в селе Рамзай, который нуждается в ремонте.

По данным заместителя председателя правительства Пензенской области Юрия Денисова, данный объект — в частной собственности. Вложения, которые нужны для восстановления спортзала, по предварительным оценкам, составят более 20 миллионов рублей.

Как сообщил глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров, в рамзайской школе есть свой отремонтированный спортзал. А что касается обсуждаемого помещения, то там был пожар, стены имеют трещины, и нужна большая работа.

«Там есть футбольное поле, хоккейная коробка. Он будет востребован», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил Юрию Денисову и министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву выехать на место, чтобы лично осмотреть объект.


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