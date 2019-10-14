Губернатор поручил оценить возможности ремонта сгоревшего спортзала в Рамзае

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании 14 октября поручил ответственным лицам осмотреть спортивный зал в селе Рамзай, который нуждается в ремонте.

По данным заместителя председателя правительства Пензенской области Юрия Денисова, данный объект — в частной собственности. Вложения, которые нужны для восстановления спортзала, по предварительным оценкам, составят более 20 миллионов рублей.

Как сообщил глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров, в рамзайской школе есть свой отремонтированный спортзал. А что касается обсуждаемого помещения, то там был пожар, стены имеют трещины, и нужна большая работа.

«Там есть футбольное поле, хоккейная коробка. Он будет востребован», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил Юрию Денисову и министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву выехать на место, чтобы лично осмотреть объект.