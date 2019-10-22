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В Пензе стартует проект «Популяризация предпринимательства»

22 октября в 00:10 266 просмотров
«Популяризация предпринимательства», цель которого — показать позитивный пример ведения бизнеса для людей разного возраста и социального статуса.

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Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области объявил о старте проекта «Популяризация предпринимательства», цель которого — показать позитивный пример ведения бизнеса для людей разного возраста и социального статуса.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Объединение усилий органов местного самоуправления, отраслевых органов исполнительной власти и бизнес-сообществ — то, что, по мнению его инициаторов, поможет многим людям начать предпринимательскую деятельность.

Проведенный специалистами Санкт-Петербургского госуниверситета «Глобальный мониторинг предпринимательства» показал, что только 5,1% опрошенных россиян 18−64 лет собираются открыть свой бизнес в ближайшие три года. 70% респонедентов считают статус предпринимателя привлекательным, но большинство из них уверены, что открыть свой бизнес в России сложно.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» создан, чтобы показать людям разных возрастов позитивный пример развития бизнеса. Как уверяют специалисты Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, перспективы для этого в регионе есть.

Участие в проекте могут принять все желающие. Для его реализации в фонде разработали обучающие программы для разных групп участников проекта: молодых людей до 30 лет, женщин, людей старше 45 лет, школьников и воспитанников детских домов, военнослужащих запаса, инвалидов и безработных.

Каждый участник пройдет тестирование, которое поможет правильно выбрать область предпринимательской деятельности, затем — обучающие семинары и тренинги.

График семинаров

График круглых столов

Для школьников специалисты проведут олимпиады и открытые уроки с участием действующих бизнесменов. Также проект предусматривает практическую работу участников под руководством предпринимателей-наставников, выдвижение на премии и участие в конкурсах и конференциях.

Проект ставит перед собой конкретные задачи — к концу текущего года 4 500 человек станут участниками проекта. 1 000 человек — начинающих предпринимателей и физических лиц — пройдут обучение финансовой грамотности и основам ведения бизнеса с нуля.

График обучающих программ

Для того, чтобы рассказать об успешном опыте пензенских предпринимателей, планируется провести большую информационную кампанию как на федеральном, так и на региональном уровне: использовать социальные сети и медиапроекты.

Планируется, что вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, обмен опытом между действующими и начинающими бизнесменами будет реализовываться на протяжении шести лет. Именно на такой срок рассчитана реализация проекта «Популяризация предпринимательства» в Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-3489902/

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