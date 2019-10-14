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В российских домах откроют подвалы для бездомных животных

14 октября в 15:06 376 просмотров
, чтобы бездомные животные могли свободно там перемещаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Мутко

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Правительство страны поручило открыть подвалы многоквартирных домов, чтобы бездомные животные могли свободно там перемещаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Мутко

Отмечается, что проект постановления позволит также обеспечить необходимый температурный режим в подвалах и технических помещениях многоквартирного дома.

В настоящее время действует документ, который приняли в 1990-е годы, по которому все окна в подвалы должны быть закрыты. Многие регионы оспаривают данную норму, потому что из-за отсутствия кошек, во многих подвалах заводятся крысы, что вызывает антисанитарию. Также во многих домах некоторые животные оказываются замурованными в подвалах и гибнут там.


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