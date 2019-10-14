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Полина Гагарина искупалась в молоке, едва прикрывая грудь

14 октября в 15:33 160 просмотров
, что это кадр с ее нового клипа.

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Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками своего Instagram откровенным фото. Она пояснила, что это кадр с ее нового клипа.

В описании к снимку звезда спросила у фанатов по поводу жидкости, в которой она лежит.

«Вода или молоко?», — написала она.

Однако пользователей этот вопрос волновал меньше всего. Они отметили яркий макияж Полины и тонкую полоску ткани, которая едва прикрывала грудь. Также они отметили «взгляд хищницы», с которым звезда смотрела куда-то вверх.

«Завораживает», «Космическая», «Ммм, какая превосходная грудь», «Просто Клеопатра», «Волнительно», «Радуй нас почаще такими горячими фото», — писали поклонники в комментариях.

Не прошли мимо и любители пошутить. «Когда на грудном вскармливании не покормила ребенка», «Кажется, молоко убежало», — отметили они.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/gagara1987/

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