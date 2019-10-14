Районы Пензенской области призвали максимально субсидировать оплату школьного питания

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 14 октября на совещании с главами администраций районов обсудил предоставление субсидий на оплату школьного питания. Дело в том, что муниципалитеты сами решают, какую категорию льготников в этом вопросе поддерживать. Глава региона призвал местных чиновников и депутатов не скупиться в выделении средств на эти цели.

«В каждом муниципалитете — свои подходы по обеспечению детей горячим питанием, предоставлению субсидий. Мы должны понимать, что этот вопрос касается здоровья подрастающего поколения, и глава муниципального образования, депутаты не должны экономить на детях. Давайте рассмотрим вопрос и примем оптимальное решение. Я не думаю, что помощь многодетным и малообеспеченным семьям станет слишком затратной для местных бюджетов», — сказал Иван Белозерцев.

По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, охват школьников горячим питанием, по данным на 1 октября, — 95,3%.

«Вызывает опасение, что десять процентов старшеклассников, учащиеся 10−11 классов, в сентябре и начале октября не питались. Это связано с возрастными особенностями подростков, необходимо предлагать им меню по выбору — различные салаты, вторые блюда, чтобы они получали сбалансированное питание. Это касается крупных городов — Пензы, Кузнецка. Старшеклассники, в основном, питаются буфетной продукцией, это нехорошо», — доложил министр.

«Нужно говорить с детьми и родителями о важности сбалансированного и правильного питания, приглашать врача общей практики с лекциями. Может быть, выяснить вопрос, нужны ли буфеты в школах. Давайте разбираться: кто там собственник, что продают и что покупают. Мы должны добиваться, чтобы дети питались в столовой, условия для приготовления пищи в школах сейчас хорошие», — отметил Иван Белозерцев.

«Во всех школах организовано двухразовое питание, в малочисленных школах, где нет своего пищеблока, есть подвоз еды в термосах. Средняя стоимость двухразового питания в регионе — 67,4 руб., минимальная — в Бековском районе — 38,5 руб., максимальная — в Пензе — 137,5 руб.», — сообщил Александр Воронков.

Губернатор поинтересовался, почему в Бековском районе такая низкая стоимость питания.

«Есть огороды в школах, где выращиваются овощи. Предприниматели помогают: дают мясо по более низкой цене, сахар и крупы. Названная стоимость питания — реальная», — пояснил глава администрации Бековского района Олег Рачков.

«Согласен, если предпринимали дают продукцию по более низкой цене или бесплатно. Но я не верю, что теплицы и огороды помогают. Они небольшие, это сильно не влияет на снижение стоимости обедов», — заместил Иван Белозерцев.

Министр образования региона сообщил, что, по федеральному закону, бесплатно должны питаться учащиеся с ограничениями по здоровью. Поддержка остальных льготных категорий — на усмотрение муниципалитетов.

В качестве примера Александр Воронков привел Пензу, где на финансирование питания учащихся предусмотрено 65 млн рублей. Поддержкой охвачено большое количество льготных категорий. Этот тот пример, к которому должны стремиться другие муниципалитеты.

Далее министр рассказал, какая поддержка льготников по оплате питания есть в муниципалитетах, а также об объемах финансирования.

«Копейки пытаетесь сберечь, вы должны помогать многодетным и малообеспеченным семьям, а не с карандашом все высчитывать сидеть», — возмутился губернатор, заслушав ответы на замечания по низкому финансированию ряда глав администраций.

«Мы считаем, что дети из многодетных и малообеспеченных семей должны получать бесплатные завтрак или обед, или и то, и другое, в идеале», — отметил Александр Воронков.

Губернатор призвал по примеру Бековского района рассмотреть возможность сотрудничества с местными бизнесменами и продумать возможность увеличения субсидий для оплаты питания детей.