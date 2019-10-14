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В Пензе в квартире нашли мертвую женщину

14 октября в 16:41 418 просмотров

В Пензе женщина не отвечала на звонки дочери и не открывала дверь. На место прибыли спасатели.

Звонок на пульт дежурного поступил 13 октября в 19:35. Пензячка рассказала, что ее мама, которая живет в доме на улице Ворошилова, долгое время не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Спасатели прибыли на место вместе с полицейскими. Они в присутствии правоохранителей и дочери хозяйки жилища с помощью специального оборудования вскрыли дверь.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, специалисты обнаружили в квартире женщину без признаков жизни. Что стало причиной случившегося — неизвестно.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/10/14/14552004

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